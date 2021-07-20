Эксперт оценила идею о льготах на семейный отпуск

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Многие жители России смогут получить льготы в рамках программы правительства по поддержке семей. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, решение о разработке спецтарифов на авиабилеты для семей с детьми будет большим вкладом в демографию.

Во время совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу проработать инициативу, предполагающую, что семьи с детьми будут покупать билеты по низкой стоимости. Из бюджета на реализацию данной идеи выделят 1,35 миллиарда рублей. Этим предложением граждане смогут воспользоваться уже в августе текущего года.

Как подчеркнула Ирина Волынец, ранее были подобные инициативы, однако вариант, предложенный премьер-министром, более эффективный. Новая система даст возможность уехать в отпуск тем, кто планировал провести его на курортах.

— Это отличная идея. Для некоторых многодетных семей в России поездки на отдых, особенно на море, не представляются возможными, в том числе и по финансовым вопросам. Данное предложение лучше того, где предусматривался кешбэк в размере 20 процентов от стоимости путевки и проезда, — пояснила Ирина Волынец.

При этом она добавила, что это нововведение понравится не только многодетным семьям, но и тем, где воспитываются меньше трех детей, отмечает Nation News.