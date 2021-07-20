День мореплавания пройдет в Государственной детской библиотеке

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Российская государственная детская библиотека 21 июля приглашает на онлайн-день мореплавания.

Праздничная программа начнется с чтения рассказа «Кто нагрел море» из сборника Радия Погодина «Кирпичные острова: рассказы про Кешку и его друзей».

Далее можно будет послушать шотландскую сказку «Русалка и неверный Эндрю». А главный редактор газеты «Культура» Петр Власов озвучит диафильм «Синдбад-мореход».

Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах, на которых научатся делать корабль и аквариум из подручных материалов.

Слушатели лекции «Великие открытия. Экспедиция Магеллана» узнают об одном из самых значительных достижений в истории мореплавания.

А еще будут представлены десять фактов о Черном море: как оно раньше называлось, кто в нем обитает, замерзает ли оно зимой, откуда там «очки Книповича».

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.