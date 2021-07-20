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«Оплачивайте проезд!». Девушек, проехавших на такси «зайцем», заставили мыть машину

Анна Михалюк

Общество
«Оплачивайте проезд!». Девушек, проехавших на такси «зайцем», заставили мыть машину
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Две девушки из Улан-Удэ решили, что смогут покататься на такси и при этом не оплатить проезд. Однако их планам не суждено было сбыться: на опубликованном в Telegram видео запечатлено, как они моют машину такси, припаркованную во дворе дома.

— Вот так у нас должники моют машины. Платите за проезд всегда, чтобы не было такого! Не прячемся, покажемся, — обращается автор видео к нарушительницам.

В комментариях к записи один из пользователей написал, что снимать на видео, как девушки моют машину, не следовало, при этом другие оценили такой способ оплаты проезда: и польза для водителя, и трудотерапия для нерадивых пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 15 июля подмосковным таксистам запретили выходить на работу без прививки от COVID-19. Агрегатор не будет распределять заказы между водителями, не прошедшими вакцинацию. Кроме этого, в конце июня поступило предложение не давать доступ к услугам агрегаторов для работников со стажем вождения менее трёх лет.

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