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Парк «Кузьминки-Люблино» пригласил москвичей на «Сказкотерапию»

Ольга Маркова

Развлечения
Парк «Кузьминки-Люблино» пригласил москвичей на «Сказкотерапию»
Фото: Вечерняя Москва

Мосприрода приглашает юных москвичей с 21 июля и далее каждую среду на «Сказкотерапию». В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» под сенью каштанов и дубов можно будет послушать сказки на экологическую тематику.

Сотрудники Мосприроды будут читать экологические сказки и рассказы о животных и растениях в красочных местах парка. Для достижения полной релаксации и погружения в чтение будет использоваться дополнительное оборудование: коврики для йоги, кресла-мешки.

Кроме того, начиная с 20 июля и далее каждый вторник в парке организуют новый проект «#ПоПаркуСпалками», сочетающий скандинавскую ходьбу, пешеходный квест и спортивную орнитологию.

Его участники смогут освоить навыки скандинавской ходьбы, неспешно обойти все интересные места на особо охраняемой природной территории, где они познакомятся с памятниками природы и архитектуры. Экскурсия включает и квест кладоискателя, который поможет каждому понять, что настоящий клад — это мир вокруг нас.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

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