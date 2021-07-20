Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дмитрий Саблин создаст рабочую группу для защиты приоритета развития социнфраструктуры

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин создаст рабочую группу для защиты приоритета развития социнфраструктуры
Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы РФ / Фото: Семен Василевич

Чтобы защищать интересы большинства россиян, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин собирается создать в парламенте межфракционную рабочую группу «Эффективное развитие социальной инфраструктуры» для содействия строительству детских садов, школ, больниц по всей стране,

Дмитрий Саблин сообщил, что его рабочая группа «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» будет трансформирована в рабочую группу «Эффективное развитие социальной инфраструктуры» в Государственной думе РФ. Результаты деятельности группы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы подтверждают эффективность и востребованность такого формата работы — всего за несколькомесяцев удалось ускорить сдачу порядка двух десятков объектов или решить проблемы, которые сдерживали запуск их строительства.

— Нужно действовать в логике социального приоритета. Рабочая группа будет заниматься ключевыми для каждого человека объектами — школами, детскими садами, больницами. Действовать предстоит точечно — по наиболее проблемным и сложным объектам и системно принимая законы. Группа «Эффективное развитие социальной инфраструктуры» создается, чтобы защищать интересы большинства граждан страны, — отметил Дмитрий Саблин.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте