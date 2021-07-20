Дмитрий Саблин создаст рабочую группу для защиты приоритета развития социнфраструктуры

Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы РФ / Фото: Семен Василевич

Чтобы защищать интересы большинства россиян, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин собирается создать в парламенте межфракционную рабочую группу «Эффективное развитие социальной инфраструктуры» для содействия строительству детских садов, школ, больниц по всей стране,

Дмитрий Саблин сообщил, что его рабочая группа «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» будет трансформирована в рабочую группу «Эффективное развитие социальной инфраструктуры» в Государственной думе РФ. Результаты деятельности группы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы подтверждают эффективность и востребованность такого формата работы — всего за несколькомесяцев удалось ускорить сдачу порядка двух десятков объектов или решить проблемы, которые сдерживали запуск их строительства.

— Нужно действовать в логике социального приоритета. Рабочая группа будет заниматься ключевыми для каждого человека объектами — школами, детскими садами, больницами. Действовать предстоит точечно — по наиболее проблемным и сложным объектам и системно принимая законы. Группа «Эффективное развитие социальной инфраструктуры» создается, чтобы защищать интересы большинства граждан страны, — отметил Дмитрий Саблин.