Инициативу о введении в школах урока кибербезопасности поддержали в правительстве Москвы

Ирина Белых, депутат ГД / Фото: Сергей Николаев

На встрече мэра столицы Сергея Собянина со сторонниками «Единой России» активно обсуждалась тема введения в школах уроков кибербезопасности. Глава города предложил опробовать просветительский проект на платформе Московской электронной школы. На портал будут загружены несколько видео уроков о кибербезопасности, на которых в доступной для детей форме расскажут, как не попасться на удочку мошенников и не стать жертвой кибербуллинга.

— Сейчас идет активный сбор подписей под моей инициативой. Считаю, что с такой поддержкой нам удастся добиться многого. Надо научить наших детей понимать, что интернет — это не только полезно. Всемирной паутиной пользуются большое количество чужих людей, и нужно уметь противостоять угрозам, беречь себя. Главное, с самого раннего возраста прививать детям основы киберграмотности, вырабатывать у детей так называемый цифровой иммунитет, — заявила Ирина Белых.

Парламентарий отметила, что Сергей Собянин предложил проводить в школах занятия, где своим опытом и компетенциями с учениками могли бы делиться специалисты московского департамента информационных технологий. Мне бы хотелось, чтобы к нашим дополнительным занятиям подключились профессионалы экспертного сообщества, например, «Лаборатории Касперского».

Ранее депутат ГД Ирина Белых выступила с предложением о введении в школах уроков кибербезопасности, сейчас за эту инициативу уже проголосовали тысячи москвичей.