Появились фотографии изъятых у начальника ГИБДД по Ставропольскому краю денежных средств

Фото: Александр Хинштейн

Депутат Государственном думы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографии денежных средств, изъятых у начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Глава ведомства был задержан по подозрению в организации преступного сообщества во вторник, 20 июля.

На кадрах видны пачки денег с купюрами в трех валютах: рублях, долларах США и евро.

Фото: Александр Хинштейн

В отношении задержанного начальника УГИБДД Ставропольского края и его подельников возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».

Также в Сети появились фотографии его «золотого» дворца. На них запечатлен двухэтажный дом, а также его интерьеры. На снимках видно изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.

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Многие комнаты «золотого» дворца Сафонова украшены живописью. В спальне находится кровать с резными спинками. Также в доме есть тренажерный зал, бильярд и баня.