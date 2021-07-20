Елена Кац призвала создавать инфраструктуру активного отдыха для пожилых людей

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Инфраструктуру активного отдыха для людей старшего возраста необходимо предусматривать в ходе благоустройства общественных пространств. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат, координатор «Совета Матерей ВАО» Елена Кац на встрече с жителями района Ивановское.

— У людей старших поколений есть запрос на активный отдых, занятия физкультурой и спортом, — сказала Елена Кац. — Об этом говорил в своем блоге и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, размышляя об идее открытости пришкольных территорий для досуга жителей микрорайонов. Но следует учесть особенности этой категории людей: им нужны дорожки для скандинавской ходьбы, особой конструкции скамейки, столы для настольных игр на свежем воздухе и многое другое. Это необходимо учитывать при разработке программ благоустройства придомовых территорий.

Елена Кац напомнила, что опыт создания таких специализированных площадок в Москве есть. Первая появилась на Воробьевых горах, затем подобные зоны для активного отдыха для пожилых людей были созданы в «Кузьминках», «Садовниках» и других парках города. На них установлены специальные тренажеры для укрепления суставов, тренировки памяти и других активностей.

На портале «Активный гражданин» также обсуждались инициативы в этом направлении. В частности, москвичи предлагали устанавливать на спортивных площадках удобные для пожилых людей вело- и гребные тренажеры, предусмотреть возможности для игр в городки, уличные шахматы.

Ранее Елена Кац выступила с инициативой предусмотреть занятия в кружках, секциях и творческих объединениях для жителей всех возрастов, чтобы родители, которые привели на занятия ребенка, сами смогли заниматься спортом или творчеством.