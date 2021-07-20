Журналисты смогут работать на фестивале «Спасская башня» только при наличии QR-кода

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На площадках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» смогут присутствовать журналисты, получившие QR-код. Об этом сообщили в дирекции фестиваля во вторник, 20 июля.

Аккредитация на фестиваль открылась 20 июля и будет длиться до 6 августа.

— Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями указа мэра Москвы для проведения массовых мероприятий свыше 500 человек по-прежнему сохраняется обязательное использование QR-кодов. А это значит, что посетить фестиваль «Спасская башня» будет возможно только при его наличии, — говорится в сообщении.

Журналисты, не имеющие QR-кода, также имеют возможность получить аккредитацию, но все представители СМИ, которые будут работать на Красной площади, обязаны «строго соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора и требования указа мэра Москвы».

Чтобы получить допуск на территорию фестиваля, нужно будет пройти процедуру термометрии бесконтактным способом. Полные правила получения аккредитации опубликованы на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль «Спасская башня» будет проходить на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.