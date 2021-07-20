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Вассерман предложил устроить новый МФЦ в восстановленном кинотеатре «София»

Павел Гриднев

Общество
Вассерман предложил устроить новый МФЦ в восстановленном кинотеатре «София»
Фото: Алена Куренова

В Северном Измайлове должно появиться новое отделение «Мои документы». Об этом публицист Анатолий Вассерман заявил на встрече с жителями ВАО.

— Четырехэтажное здание районного центра «Место встречи София» в Северном Измайлове располагает достаточным пространством, чтобы там появился дополнительный офис «Моих документов», — сказал Вассерман.

Он отметил, что оборудование подобного пространства не повлечет больших затрат.

— В техническом плане город может себе это позволить, — убежден эрудит.

По словам жителей района, единственный в Северном Измайлове МФЦ перегружен и не справляется с наплывом посетителей.

— Я живу на 3-й Парковой улице, а наш МФЦ находится на 15-й Парковой, 40б. Поездка до него занимает более 20 минут, и там всегда очереди, — пожаловалась Вассерману москвичка Олеся Гаврикова.

Она отметила, что в другие районы пожилым москвичам ездить неудобно.

В свою очередь публицист подчеркнул, что МФЦ должен находиться в шаговой доступности и иметь хорошее транспортное сообщение.

— Нужно дорабатывать методические материалы под обустройство этих центров, обговаривая радиус зоны обслуживания и степень их транспортной доступности, — заключил Вассерман.

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