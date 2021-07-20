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Врач-терапевт назвала основные ошибки после прививки от коронавируса

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач-терапевт назвала основные ошибки после прививки от коронавируса
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что гражданам в день прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции не рекомендуется посещать баню и пить спиртное. По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, нужно беречь себя и после прививки.

Эксперт пояснила, что после получения укола от COVID-19 необходимо придерживаться правил поведения, рекомендованных при любой вакцинации. Как подчеркнула терапевт, на портале «Госуслуги» существует дневник наблюдаемого. В нем можно написать все, что происходит в организме после вакцинации.

Медик назвала основные моменты, которые важно соблюдать в первое время после прохождения процедуры вакцинации, отмечает Nation News.

— В течение трех дней после получения прививки запрещены любые физические нагрузки. Важно, чтобы вокруг человека была создана спокойная атмосфера, — рассказала Лариса Алексеева.

Помимо этого, нельзя мочить водой место прививки, так как есть риск занесения инфекции. При этом врач уточнила, что, когда болезненные ощущения пройдут, уже можно мочить место укола. И все же, если появилось покраснение, необходимо обратиться к врачу и начать принимать назначенные им антигистаминные препараты, добавила врач.

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