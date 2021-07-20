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Психолог озвучил фактор успешного лечения от коронавирусной инфекции

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Психолог озвучил фактор успешного лечения от коронавирусной инфекции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Оптимистично настроенные пациенты переживают коронавирусную инфекцию гораздо легче, чем те, кто чересчур переживает по поводу любого незначительного нарушения здоровья. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников.

— Позитивный настрой, конечно, имеет большое значение. Он положительно сказывается на хорошем состоянии организма на гормональном уровне, силе иммунитета, — подчеркнул эксперт.

В подавленном состоянии человек больше подвержен различным психологическим и физиологическим проблемам. В свою очередь, если пациент положительно настроен, то гораздо выше вероятность того, что ему удастся справиться с возникшей проблемой либо будет проще искать пути решения, отмечает ФАН.

По словам психолога, в зоне риска, связанной с осложнениями после COVID-19, находятся люди, которые привыкли преувеличивать свое плохое самочувствие и незначительные проблемы со здоровьем. Тем временем, нацеленные на успех, граждане чаще его достигают, уверен специалист. А вот человек, склонный опускать руки и не искать решения проблемы, может серьезно повредить собственное здоровье.

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