Психолог озвучил фактор успешного лечения от коронавирусной инфекции

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Оптимистично настроенные пациенты переживают коронавирусную инфекцию гораздо легче, чем те, кто чересчур переживает по поводу любого незначительного нарушения здоровья. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников.

— Позитивный настрой, конечно, имеет большое значение. Он положительно сказывается на хорошем состоянии организма на гормональном уровне, силе иммунитета, — подчеркнул эксперт.

В подавленном состоянии человек больше подвержен различным психологическим и физиологическим проблемам. В свою очередь, если пациент положительно настроен, то гораздо выше вероятность того, что ему удастся справиться с возникшей проблемой либо будет проще искать пути решения, отмечает ФАН.

По словам психолога, в зоне риска, связанной с осложнениями после COVID-19, находятся люди, которые привыкли преувеличивать свое плохое самочувствие и незначительные проблемы со здоровьем. Тем временем, нацеленные на успех, граждане чаще его достигают, уверен специалист. А вот человек, склонный опускать руки и не искать решения проблемы, может серьезно повредить собственное здоровье.