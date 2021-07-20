Психолог озвучил фактор успешного лечения от коронавирусной инфекции
Оптимистично настроенные пациенты переживают коронавирусную инфекцию гораздо легче, чем те, кто чересчур переживает по поводу любого незначительного нарушения здоровья. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников.
— Позитивный настрой, конечно, имеет большое значение. Он положительно сказывается на хорошем состоянии организма на гормональном уровне, силе иммунитета, — подчеркнул эксперт.
В подавленном состоянии человек больше подвержен различным психологическим и физиологическим проблемам. В свою очередь, если пациент положительно настроен, то гораздо выше вероятность того, что ему удастся справиться с возникшей проблемой либо будет проще искать пути решения, отмечает ФАН.
По словам психолога, в зоне риска, связанной с осложнениями после COVID-19, находятся люди, которые привыкли преувеличивать свое плохое самочувствие и незначительные проблемы со здоровьем. Тем временем, нацеленные на успех, граждане чаще его достигают, уверен специалист. А вот человек, склонный опускать руки и не искать решения проблемы, может серьезно повредить собственное здоровье.