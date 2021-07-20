Петр Толстой: Школьники Выхино-Жулебина 1 сентября пойдут в обновленные школы

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы РФ от Люблинского округа Петр Толстой проинспектировал качество ремонтных работ, которые продолжаются в нескольких школах столичного района Выхино-Жулебино. Он пообщался с представителями подрядчика, родителями и руководством учебных заведений.

— Очень рад тому, что 1 сентября дети придут в обновленные школы с новыми дорожками, новым интерьером. Здесь будут красивые зеленые насаждения, новые места для прогулок, — отметил парламентарий.

Первая школа — № 1363, находится по адресу Ташкентская улица, 6, корпус 4. Москвичи неоднократно просили Управу района привести ее двор в порядок. Нынешним летом работы стартовали. Здесь установят площадки с верандами, чтобы дети смогли гулять даже во время дождя. Кроме того, отремонтируют пешеходные дорожки и уложат резиновое безопасное покрытие на спортивной и игровой площадках. Также территорию учреждения украсят новыми архитектурными формами.

Вторая школа — №1420, расположена по адресу Самаркандский бульвар, 11, корпус 2. В прошлый раз ремонт здания проводили пять лет назад. Теперь взялись за обновление дворовой территории. Планируют заменить бордюры, установить площадку для мусора, уложить новый асфальт на дорогах и тротуарах.

Петр Толстой отметил, что будет держать на контроле все этапы работ. Они проходят в плановом режиме. Ремонт в школах планируют завершить до 15 августа.

Ранее в 43 дворах Кузьминок стартовал масштабный ремонт асфальтового покрытия. Качество работ проинспектировали Петр Толстой и районные активисты. Обновление дорожного полотна обойдется в сумму свыше 60 миллионов рублей. Парламентарий заявил, что после окончания дорожного ремонта он снова приедет в Кузьминки и пообщается с горожанами. Недочеты, если таковые выявят, устранят в кратчайшие сроки.