Мужчина убил знакомого ножом в подвале дома на западе Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Коштоянца Карта всех событий

Правоохранительные органы расследуют дело об убийстве мужчины в подвале дома на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова во вторник, 20 июля.

Инцидент произошел на улице Коштоянца. Подозреваемый нанес знакомому множественные ножевые ранения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Злоумышленника задержали, он полностью признал вину. Следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

19 июля сообщалось, что Зюзинский суд начал рассматривать дело Бесика Кочалидзе, обвиняемого в убийстве своего одноклассника, которое произошло более десяти лет назад.

Так, в 2006 году на территории московской школы № 563 обвиняемый в ходе ссоры нанес своему оппоненту восемь ударов ножом в область груди и живота. От полученных ран потерпевший скончался.

После происшествия Кочалидзе скрывался на территории иностранного государства. В 2019 году было установлено, что он находится в Польше. В 2020 году злоумышленника экстрадировали в Россию.