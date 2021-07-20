Буцкая: «Лежачие полицейские» вернут людям уверенность в безопасности детей

Фото: Ирина Уварова

Председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая занялась безопасностью пешеходов Косино-Ухтомского, продвинув инициативу по установке «лежачих полицейских» и светофоров на самом опасном участке района.

Жители Косино-Ухтомского района оказались заложниками ситуации. Три года назад у них появился сквер, который стал местом отдыха не только для местных, но и для живущих в соседних районах москвичей. Игровая площадка, оборудованная там же, привлекла внимание детворы. Однако наличие трех нерегулируемых переходов и широкой прямой дороги превратили для пешеходов путь до парка в опасный квест.

Очередной тревожный звонок прозвучал в середине июня, когда местный школьник, переезжавший по переходу на самокате, был сбит «газелью» и оказался в реанимации. Сейчас у него период реабилитации, но инцидент пролил свет на хронический характер проблемы с безопасностью на местных дорогах.

— Этот случай, увы, не единственный. На данном переходе регулярно происходят ДТП, жертвами которых чаще всего становятся дети и пожилые москвичи, — рассказала Буцкая.

Жители обратились за помощью в «Совет матерей. Татьяна Буцкая, вместе с волонтерами организовала сбор подписей за установку «лежачих полицейских». Итогом стали более 2 тысяч подписей жителей района и заседание окружной комиссии ВАО, на котором было принято решение об установке искусственных неровностей. В середине июля был установлен первый «лежачий полицейский».

— Ежедневный переход через дорогу не должен превращаться во что-то вроде подвига. Я очень надеюсь, что «лежачие полицейские» вернут людям уверенность в безопасности их детей, — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Она также привела статистику, согласно которой за последние годы в больших городах увеличилось количество наездов автомобилистов на пешеходов. В силах общественников обратить эту отрицательную динамику вспять. В качестве одного из шагов в этом направлении Буцкая предложила пересмотреть существующие стандарты и оборудовать дороги с несколькими полосами регулируемыми переходами и искусственными неровностями.