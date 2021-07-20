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Девушка умерла после падения с пирса на водохранилище в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Девушка умерла после падения с пирса на водохранилище в Подмосковье
Фото: СК РФ

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смерти девушки на Истринском водохранилище. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 20 июля.

Девушку столкнула с пирса ее подруга. В результате чего она ударилась, потеряла сознание в воде и умерла. Следователь осмотрел место инцидента, допросил очевидцев и назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В середине июня сообщалось, что следствие проводит проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика, который утонул в подмосковной деревне Ясенево.

Мальчик играл вместе с другими детьми на берегу водоема и упал в воду. После того как ребенка удалось достать, он уже не подавал признаков жизни.

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