Мошенник взял кредит более чем на 125 тысяч рублей по поддельному паспорту в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

23-летний молодой человек при помощи поддельного паспорта взял кредит на сумму более 125 тысяч рублей на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО во вторник, 20 июля.

По предварительным данным, он обратился к представителю банка на Рязанском проспекте, чтобы взять кредит на покупку техники. После этого он предоставил поддельный паспорт, купленный в интернете. Видимо, у сотрудников банка не возникло сомнений в подлинности паспорта, и они одобрили молодому человеку заем.

Спустя некоторое время в банке заметили, что мужчина не гасит долг по кредиту и обратились в полицию. Вскоре злоумышленника задержали правоохранители. На допросе мужчина во всем сознался, сообщив о покупке документа.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В начале июля столичные полицейские задержали 42-летнюю подозреваемую в крупном мошенничестве. Женщина предложила адвокатские услуги своему знакомому, который проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу. Она обещала защищать его интересы в суде за два миллиона рублей, а также заверила, что снимет с него все обвинения.

Однако, получив деньги, женщина перестала выходить на связь. В это время ее подзащитного взяли под стражу. Освободившись из мест лишения свободы, мужчина выяснил, что приятельница никогда не была адвокатом, а просто обманула его. Кроме того, договор, который они заключили, был фиктивным.

Злоумышленницу нашли в Саратовской области. Правоохранители обыскали ее квартиру и изъяли мобильные телефоны, несколько банковских карт и USB-носителей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ее заключили под стражу.