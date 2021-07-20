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Четыре человека задержаны после драки со стрельбой в Подмосковном кафе

Иван Юминов

Происшествия
Четыре человека задержаны после драки со стрельбой в Подмосковном кафе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники полиции доставили в отдел четырех человек после драки со стрельбой возле кафе в Апрелевке, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 20 июля.

По словам представителя ведомства, драка со стрельбой произошла в подмосковной Апрелевке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали четырех человек, у одного из которых был обнаружен травматический пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия, чтобы найти иных участников происшествия.

Похожий случай произошел в центре Москвы в середине июля. Тогда между двумя водителями случилась ссора, в ходе которой один из них начал стрелять из пистолета в воздух. Пострадавших в результате происшествия нет, неизвестный скрылся с места стрельбы.

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