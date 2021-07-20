Названы причины тревожности у людей старшего поколения

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Страх заболеть COVID-19 добавился к традиционным опасениям россиян предпенсионного и пенсионного возраста в последнее время. Работающих пенсионеров также заботит вероятность увольнения. Об этом сообщила исполнительный директор Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.

— Люди старше 55 лет, как правило, чаще смотрят телевизор. Они доверяют информации, которую передают с экранов, в том числе и о коронавирусной инфекции. В результате выходит, что они больше подвержены ложным сведениям, например, о том, что коронавируса якобы можно избежать, если употреблять в пищу имбирь или куркуму, — пояснила Лариса Паутова.

Она также добавила, что опасения по поводу новой коронавирусной инфекции имеют и положительную сторону — люди чаще носят маски и перчатки в общественных местах. То есть такие люди более ответственно относятся к различным санитарно-эпидемиологическим мерам и поддерживают вакцинацию.

— Страхи этих людей можно понять. Представители серебряного возраста входят в группу риска, они тяжело переносят COVID-19, а также имеют множество осложнений, — подчеркнула исполнительный директор Фонда «Общественное мнение».

Вместе с этим российских пенсионеров волнует вопрос образования в стране, потому что они переживают за детей и внуков, передает деловая газета «Взгляд».