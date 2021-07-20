Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В народе 21 июля прозвали Прокопием, или летней Казанской. Церковь в этот день празднует явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани и отмечает память трех святых Прокопиев.

По народным поверьям, 21 июля нельзя отправляться в дальний путь. Считается, что такие поездки обернутся неудачей для человека. Также под запрет попадают любые новые начинания, а тех, кто ослушается этого, ожидают финансовые проблемы и убытки.

При этом не стоит бездельничать и впустую проводить время. Судьба благосклонно отнесется к тем, кто будет усердно работать. На обиды лучше ответить в другой день, но никак не в Прокопий.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать на летнюю Казанскую, 21 июля

Приметы погоды на летнюю Казанскую гласят, что, если пчелы стали злее, то скоро начнется жара. Спелая черника в лесу сигнализирует, что можно приступать к уборке озимой ржи.

21 июля отмечается День переучета. Праздник посвящен учету материальных ценностей, без которого ни одна компания не может полноценно функционировать.

Предприятиям время от времени необходимо контролировать количество сырья, расходных материалов, а также товаров. Расхождения в ту или иную сторону, которые выявлены в ходе переучета, свидетельствуют о непрофессиональном выполнении работниками своих обязанностей, мошенничестве или воровстве.

408 лет назад в России венчался на царство родоначальник династии Романовых — Михаил Федорович. После изгнания поляков из Москвы в 1612 году Земский собор выбрал царем именно его.

Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями: внучатый племянник Анастасии Романовны Захарьиной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре.

После возвращения в Москву из плена его отец согласился стать патриархом Филаретом. После этого в стране фактически было два главы — Михаил и Филарет.

21 июля 1804 года был принят первый в России цензурный устав. Надзор за его выполнением возложили на Цензурный комитет, который находился в ведомстве Министерства народного просвещения.

Под запрет попали сочинения, направленные против личной чести людей, власти и Бога. Первый цензурный устав отличался «либеральным характером» и лег в основу цензурной реформы 1826 года.

В этот день родились американский писатель Эрнест Хемингуэй, советский футболист Эдуард Стрельцов, американский актер Робин Уильямс, а также актриса Нонна Гришаева.

Именины отмечают Николай, Александр, Дмитрий и Федор.