Пьяный мужчина утонул в Москве-реке на юге столицы

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Тело человека обнаружили в Москве-реке на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел в районе пляжа, расположенного по адресу улица Коломенская, дом 33. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По словам представителя Следственного комитета, к трагедии привело то, что мужчина отправился плавать в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.

20 июля «ВМ» сообщала, что на Истринском водохранилище в Подмосковье погибла девушка, после того как ее подруга столкнула ее с пирса. Она ударилась, потеряла сознание в воде и умерла. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».