Названы пять знаков зодиака, которые неожиданно обретут любовь в 2021 году

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В соответствии с китайским гороскопом существует 12 знаков зодиака, каждому из которых соответствуют разные животные. В китайской астрологии 2021-й — год Быка. Удача будет сопутствовать не только людям, рожденным под знаком животного-хозяина. Особенного успеха необходимо ожидать пяти представителям зодиакальной дюжины, их ждут приятные сюрпризы на любовном фронте.

Крыса

Представители этого знака должны будут пережить непростые времена, полные эмоциональной нагрузки. Однако это не помешает Крысам активно знакомиться с противоположным полом для построения романтических отношений.

Кролик

Кроликам нужно подготовиться к развлечениям и романтике. В этот год им стоит быть бдительными и аккуратными: внезапные соблазны всегда будут где-то рядом с ними.

Дракон

Рожденные в год Дракона — одни из самых счастливых представителей зодиакальной дюжины в 2021 году. Одинокие Драконы смогут найти свою вторую половинку. Однако есть необходимое условие — нужно как можно чаще выходить из дома и никогда не скрываться от общения.

Коза

Представители этого знака в 2021-м будут «купаться» в ласке и нежности. Для них придет время ответственных, серьезных и длительных отношений.

Собака

Тех, кто рожден в год Собаки, буквально поглотят сюрпризы. Одиночкам пора начинать путешествовать туда, где вероятность обрести свою любовь будет в разы выше, сообщил Пятый канал.