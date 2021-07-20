Эксперт рассказал о возможной причине гибели уток в Москве-реке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Крымская набережная Карта всех событий

Смерть пяти уток около Крымской набережной в Москве-реке не является пандемией, они могли умереть от закисшего хлеба. Об этом заявил глава отдела биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров во вторник, 20 июля.

— Аномальная жара стоит уже давно, и мы не видим массовых заморов птиц, рыб. Пять уток — это не массовая гибель, это что-то локальное в любом случае, учитывая, что у нас зимуют только 30–40 тысяч уток, а летом цифра еще больше, потому что появляются выводки, — рассказал специалист.

Это, по словам Бурмистрова, не является поводом для паники. Хлеб из-за жары закисает и становится средством доставки бактерий с водой, которую он впитывает, объяснил эксперт.

Точную причину смерти птиц можно будет узнать по результатам их вскрытия. Белый хлеб, по словам главы отдела, не является типичным продуктом для уток, им привычнее питаться рачками и водорослями.

Мертвых птиц обнаружили около Крымской набережной 19 июля. Их передали в специальную организацию для утилизации. Акваторию данного участка реки привели в удовлетворительное санитарное состояние, отмечает РИА Новости.