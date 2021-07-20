Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое рабочих упали с высоты десятого этажа на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Двое рабочих упали с высоты десятого этажа на востоке Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Измайловский проезд, 9А Карта всех событий

При проведении строительных работ на востоке столицы двое рабочих упали с десятого этажа. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 20 июля.

Инцидент произошел на Измайловском проезде, 9а. Состояние пострадавших уточняется.

20 июля при падении лифта на юго-востоке города пострадали три сотрудника полиции, их госпитализировали. Инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова.

Похожий инцидент произошел в середине июля. Тогда мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого здания в столице и разбились насмерть. Трагедия произошла на улице Борисовские Пруды.

Читайте также:
падение с высотырабочиеВАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте