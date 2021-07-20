Двое рабочих упали с высоты десятого этажа на востоке Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Измайловский проезд, 9А Карта всех событий

При проведении строительных работ на востоке столицы двое рабочих упали с десятого этажа. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 20 июля.

Инцидент произошел на Измайловском проезде, 9а. Состояние пострадавших уточняется.

20 июля при падении лифта на юго-востоке города пострадали три сотрудника полиции, их госпитализировали. Инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова.

Похожий инцидент произошел в середине июля. Тогда мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого здания в столице и разбились насмерть. Трагедия произошла на улице Борисовские Пруды.