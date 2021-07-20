Музей Победы отменил QR-коды для участников мероприятий

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 20 июля участникам мероприятий Музея Победы необязательно иметь QR-код. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Ограничения сняты в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 19 июля 2021 г. № 1202 «О мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности подведомственными Министерству культуры Российской Федерации организациями, находящимся на территории города Москвы», — говорится в сообщении.

При этом остальные требования, призванные препятствовать распространению коронавирусной инфекции, сохранятся. Так, в музее не смогут присутствовать более 500 человек, а заполняемость зала проведения мероприятия не должна превышать 50 процентов. Еще одним обязательным условием является наличие для зрителей посадочных мест.

При этом если мероприятие будет иметь формат COVID-free, которое подразумевает наличие у всех участников старше 18 лет, в том числе представителей СМИ, QR-кодов, то ограничение будет лишь одно — установка ограждения с пунктом контроля QR-кодов.

В музее напомнили, что желающие могут приобрести билеты онлайн. При посещении выставок посетители должны находиться в масках.