Появились кадры с места гибели рабочих на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Измайловский проезд, 9А Карта всех событий

Опубликованы фотографии с места инцидента на строительном объекте на востоке Москвы. На них, в частности, можно увидеть сотрудника полиции и нескольких работников. Также видно недостроенный лестничный пролет и части железной арматуры.

Инцидент произошел в Измайловском проезде, 9а. По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, два строителя упали с высоты десятого этажа, после чего скончались на месте.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На месте происшествия, отметила она, находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

Прокуратура проведет проверку и установит обстоятельства и причины инцидента, а также даст оценку действиям ответственных лиц. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, подчеркнула представитель ведомства, будет решен при наличии оснований по результатам проверки.