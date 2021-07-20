Появились кадры с места гибели рабочих на востоке Москвы
Опубликованы фотографии с места инцидента на строительном объекте на востоке Москвы. На них, в частности, можно увидеть сотрудника полиции и нескольких работников. Также видно недостроенный лестничный пролет и части железной арматуры.
Инцидент произошел в Измайловском проезде, 9а. По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, два строителя упали с высоты десятого этажа, после чего скончались на месте.
На месте происшествия, отметила она, находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.
Прокуратура проведет проверку и установит обстоятельства и причины инцидента, а также даст оценку действиям ответственных лиц. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, подчеркнула представитель ведомства, будет решен при наличии оснований по результатам проверки.