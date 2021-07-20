Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле завершились переговоры Путина и Алиева

Татьяна Плотникова

Политика
В Кремле завершились переговоры Путина и Алиева
Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, проходившие в Москве, завершились. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Алиев общались около двух часов. За это время главы двух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусной инфекцией, совместное производство вакцин, а также урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Владимир Путин также поздравил своего азербайджанского коллегу с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном сайте Кремля.

Читайте также:
АзербайджанИльхам Алиевпереговоры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте