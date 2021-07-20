В Кремле завершились переговоры Путина и Алиева

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, проходившие в Москве, завершились. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Алиев общались около двух часов. За это время главы двух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусной инфекцией, совместное производство вакцин, а также урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Владимир Путин также поздравил своего азербайджанского коллегу с праздником Курбан-байрам, сообщается на официальном сайте Кремля.