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Дело о мошенничестве возбуждено после пропажи сумки у москвича

Татьяна Плотникова

Происшествия
Дело о мошенничестве возбуждено после пропажи сумки у москвича
Фото: МВД

Столичные правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве, в рамках которого разыскивают подозреваемых в похищении у москвича сумки с вещами и документами. Об этом во вторник, 20 июля, рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве.

В полицию обратилась 62-летняя москвичка, она рассказала, что ее сына доставили в больницу, где при неизвестных обстоятельствах исчезла его сумка. Женщина разместила объявление о пропаже на одном из интернет-ресурсов, после чего ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что сумка находится у него, перечислил ее содержимое, а затем предложил встретиться.

Во время разговора собеседник сообщил, что на место подойдет его знакомая, но сначала заявительнице необходимо подойти к банкомату и перевести четыре тысячи рублей по определенному номеру телефона некой знакомой. Выполнив инструкции, пожилая москвичка так и не увидела пресловутую знакомую и не получила сумку своего сына. Звонивший больше не выходил на связь.

По данному факту было возбуждено дело поачти 1 статьи 159 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

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