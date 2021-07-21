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Мужчина с ножом ограбил девушку в Москве

Татьяна Плотникова

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Мужчина с ножом ограбил девушку в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, улица Коштоянца Карта всех событий

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту ограбления девушки на западе столицы. Об этом в среду, 21 июля, рассказали в московском главке Министерства внутренних дел России.

В правоохранительные органы поступила информация о разбойном нападении возле одного из домов на улице Коштоянца, совершенном 18 июля. Неизвестный, угрожая ножом, похитил у безработной жительницы Подмосковья 1999 года рождения три тысячи рублей, а затем скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Между тем в подмосковном городе Домодедово задержали мужчину по подозрению в совершении ряда грабежей. По данным следствия, 50-летний подозреваемый — неоднократно судимый за аналогичные преступления уроженец Оренбурга, который провел в местах лишения свободы 34 года. В дневное время он нападал со спины на одиноко идущих женщин, душил их, а затем похищал у них ювелирные украшения.

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