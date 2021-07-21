Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВОЗ предупредила о риске появления более опасного штамма COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ предупредила о риске появления более опасного штамма COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Широкое распространение коронавирусной инфекции несет угрозу появления новых штаммов — более опасных, чем уже известная разновидность «дельта». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, чем шире распространение COVID-19, тем выше риск развития новых мутаций, способных причинить еще больший ущерб. Один из таких штаммов потенциально способен «увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало», подчеркнул Гебрейесус.

Учитывая беспрецедентный кризис, с которым столкнулся мир в виде пандемии коронавируса, необходимы беспрецедентные меры, цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

Тедрос Адханом Гебрейесус также рассказал, что ВОЗ ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Для этого потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно. Однако «беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.

Как сообщил «ВМ» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, одним из вариантов развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией является появление новых суперштаммов. Например, может появиться сверхтоксичный вирус COVID-23.

Читайте также:
новый штаммкоронавируспандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте