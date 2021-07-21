ВОЗ предупредила о риске появления более опасного штамма COVID-19

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Широкое распространение коронавирусной инфекции несет угрозу появления новых штаммов — более опасных, чем уже известная разновидность «дельта». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, чем шире распространение COVID-19, тем выше риск развития новых мутаций, способных причинить еще больший ущерб. Один из таких штаммов потенциально способен «увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало», подчеркнул Гебрейесус.

Учитывая беспрецедентный кризис, с которым столкнулся мир в виде пандемии коронавируса, необходимы беспрецедентные меры, цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

Тедрос Адханом Гебрейесус также рассказал, что ВОЗ ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Для этого потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно. Однако «беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.

Как сообщил «ВМ» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, одним из вариантов развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией является появление новых суперштаммов. Например, может появиться сверхтоксичный вирус COVID-23.