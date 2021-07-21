Сделку по «Северному потоку — 2» назвали катастрофой в США

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Возможная договоренность США и Германии по проекту строительства трубопровода «Северный поток — 2» станет для Америки «катастрофой» и геополитической победой России. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

— Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой (президента России — прим. «ВМ») Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников, — говорится в заявлении на официальном сайте сенатора.

Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден нарушает американские законы. Кроме того, по мнению Круза, лидер Штатов полностью сдался главе РФ Владимиру Путину.

Накануне СМИ узнали детали соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2». Его могут оформить в ближайшие дни. По данным агентства, меры против Москвы могут включать в себя санкции в отношении энергетического экспорта. Обе страны планируют увеличить инвестиции в «зеленый фонд» Киева до миллиарда долларов, чтобы помочь переходу страны на более экологичную энергию. ФРГ собирается назначить спецпосланника для поддержки энергопроектов с Украиной.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.