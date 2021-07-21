Названы четыре знака зодиака, которые с рождения обладают уникальным даром

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Астрологи заявили, что представители четырех знаков зодиака имеют некоторые сверхъестественные способности. Энергия таких людей позволяет им излечивать душу и тело других жителей планеты, а также позитивно воздействовать на окружающий мир.

Так, например, Овны отличаются активным проявлением заботы и внимательностью по отношению к другим. Их высокий уровень эмпатии позволяет понимать окружающих с полуслова и чувствовать беспокойства собеседника. Такие люди наделены даром настоящей поддержки и помощи.

Раки известны своей хорошо развитой интуицией. Их сила помогает им решать проблемы близких и товарищей. Раки также могут стать надежными союзниками, на которых не страшно положиться в беде.

Девы с детства не привыкли оставлять нуждающихся в трудном положении. Такие люди славятся своей ответственностью и желанием уберечь окружающих от всего плохого. Некоторые называют эту характеристику гиперопекой, потому как Девы готовы пойти на жертву ради другого даже в ущерб себе.

Тельцы крайне наблюдательны и редко допускают ошибки при принятии важных жизненных решений. Такие люди всегда ориентируются на то, что другому человеку нельзя доставлять неудобства или наносить вред, передает Пятый канал.

А экстрасенс Мехди Вафа назвал губительные привычки каждого знака зодиака. Эксперт уверен, что у всех представителей зодиакального круга свои скелеты в шкафу.