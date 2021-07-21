Российские леса предложили разрешить приватизировать

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В России предложили разрешить приватизировать два–три процента от всех лесных территорий страны, чтобы на таких участках выращивать новые леса. С такой идеей выступил руководитель крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич.

Он отметил, что в настоящее время на Дальнем Востоке количество густого леса снижается. На текущих вырубках придется ждать произрастания качественной древесины в течение 80–120 лет.

— Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю, — пояснил руководитель.

Он уточнил, что необходимые инвестиции составят около пяти тысяч долларов за гектар. Такая стоимость будет держаться до тех пор, пока лес не начнет разрастаться самостоятельно. Лашкевич также выдвинул предложение о выделении специальных климатических зон с высоким благоприятствованием, которые занимали бы от двух до трех процентов от всех лесов в стране. На них можно было бы реализовывать модель активного пользования лесом и иметь при этом право собственности, передает РБК.