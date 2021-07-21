Роман Романенко помог с организацией пешеходных переходов на юго-западе Москвы

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко добился создания четырех нерегулируемых пешеходных переходов в столичном районе Ясенево.

— Ко мне обращались жители различных микрорайонов Ясенево, но с одной просьбой: урегулировать вопрос пешеходной доступности и безопасности. Действительно, на некоторых достаточно оживленных участках дорог не хватало обустроенных переходов, что являлось угрозой безопасности пешеходов. Рад, что совместно с горожанами нам удалось добиться от ответственных структур положительных решений в короткие сроки, — отметил Роман Романенко.

Теперь один из обустроенных пешеходных переходов располагается по адресу улица Ясногорская, 17/1, рядом со сквером на Тарусской. Зебра появилась и у прогулочной зоны между улицами Голубинская, Вильнюсская и Тарусская — недалеко от домов 7/2 и 8/2 на Вильнюсской.

Также удалось добиться организации пешеходного перехода в проезде Одоевского, дом 3, корпус 6. Он там необходим, чтобы безопасно добираться до автобусной остановки «Голубино». К 1 августа на участке уже нанесут разметку.

А по адресу Литовский бульвар, 1, зебра должна появиться к началу сентября. Она позволит сократить время в дороге по направлению к метро, школам и детскому саду, расположенным поблизости.

Роман Романенко подчеркнул, что проконтролирует обустройство этих переходов в указанные сроки.