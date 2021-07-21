Московские врачи вылечили от коронавируса более 1,3 миллиона человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в Москве от COVID-19 вылечились 8006 человек. Об этом в среду, 21 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Всего за время пандемии в столице медики вылечили от COVID-19 1 304 958 человек.

За минувшие 24 часа в городе выявили 3254 новых случая болезни. Госпитализированы 1297 человек, к аппарату ИВЛ подключены 579 пациентов. Количество смертельных случаев за сутки составило 104.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавируса. Более 10 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также по стране было зафиксировано 783 летальных исхода. Полностью выздоровели 22 584 пациента.

Одним из самых надежных способов победы над коронавирусной инфекцией остается вакцинация. В Москве запись на прививку доступна в городских поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва», также работают масштабные центры вакцинации в «Лужниках» и еще нескольких местах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.