За последние сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие 24 часа в России выявили 23 704 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 10 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также по стране было зафиксировано 783 летальных исхода. Полностью выздоровели 22 584 пациента.

По количеству заболевших в стране на первом месте остается Москва. За прошедшие 24 часа в столице выявлено 3254 человека с COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. В том, насколько она опаснее для россиян, чем две предыдущие, как долго будет длиться и может ли человечество рассчитывать на полную победу над вирусом, разбиралась «Вечерняя Москва».

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне не менее 80–90 процентов населения страны.