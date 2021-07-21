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За последние сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавируса

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
За последние сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие 24 часа в России выявили 23 704 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 10 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Также по стране было зафиксировано 783 летальных исхода. Полностью выздоровели 22 584 пациента.

По количеству заболевших в стране на первом месте остается Москва. За прошедшие 24 часа в столице выявлено 3254 человека с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 23 704 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. В том, насколько она опаснее для россиян, чем две предыдущие, как долго будет длиться и может ли человечество рассчитывать на полную победу над вирусом, разбиралась «Вечерняя Москва».

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне не менее 80–90 процентов населения страны.

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