Туристический сезон могут закрыть в Крыму в случае ухудшения ситуации с COVID-19

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Планов закрывать туристический сезон в Крыму из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции пока нет, однако такой исход событий не исключен. Об это рассказал глава республики Сергей Аксенов.

— Пока решений таких нет и планов нет, — заявил он.

Однако он предположил, что если ситуация с COVID-19 «перевалит через катастрофическую отметку», то допуск туристов в Крым придется ограничить. Он также отметил, что это решение будет тяжелым.

За неделю на полуострове заболели 2767 человек, передает РИА Новости.

Турецкие власти допустили закрытие страны для иностранных туристов из-за распространения коронавирусного штамма «дельта».18 июля в стране зафиксировали максимальное количество случаев заражения с конца мая — 7690, скончались 66 людей. При этом втрое увеличилось число инфицированных штаммом «дельта» — 750 пациентов.

Кроме того, Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа из-за распространения коронавирусной инфекции.

Россия возобновит с 24 июля авиасообщение с Францией и Чехией, рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре перелета еженедельно. Из Москвы можно будет отправиться в Париж, Ниццу и Прагу, а из Санкт-Петербурга — в Париж и Ниццу. Также Россия увеличит число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.