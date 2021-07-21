Песков ответил на обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не считают, что информация о количестве заболевших коронавирусом в России как-то скрывается. Данные по этому вопросу публикуются регулярно. Об этом в среду, 21 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не согласны с тем, что закрытость в вопросе эпидемии: регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим, — сказал он.

Что касается QR-кодов, представитель Кремля отметил, что данный вопрос не входит в спектр вопросов администрации. Он также сослался на Роспотребнадзор, который ранее уже разъяснил все недопонимания по этой теме, передает РИА Новости.

Система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов работала в городе с 28 июня. Посещать их могли только привитые от COVID-19, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

С понедельника, 19 июля, данная система носит рекомендательный характер — заведения могут продолжить использовать ее по желанию. Также сохранена возможность оформить QR-код.