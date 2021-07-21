Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков ответил на обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Песков ответил на обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не считают, что информация о количестве заболевших коронавирусом в России как-то скрывается. Данные по этому вопросу публикуются регулярно. Об этом в среду, 21 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не согласны с тем, что закрытость в вопросе эпидемии: регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим, — сказал он.

Что касается QR-кодов, представитель Кремля отметил, что данный вопрос не входит в спектр вопросов администрации. Он также сослался на Роспотребнадзор, который ранее уже разъяснил все недопонимания по этой теме, передает РИА Новости.

Система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов работала в городе с 28 июня. Посещать их могли только привитые от COVID-19, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

С понедельника, 19 июля, данная система носит рекомендательный характер — заведения могут продолжить использовать ее по желанию. Также сохранена возможность оформить QR-код.

Читайте также:
коронавирусопровержение информацииДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте