Биолог оценил эффективность экстракта полыни в борьбе с коронавирусом

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Фитопрепараты, подобные экстракту полыни, можно использовать при борьбе с вирусными заболеваниями. Однако для их применения в России нужно получить положительные результаты клинических исследований. Об этом заявил биолог, член-корреспондент РАЕН Евгений Абизов.

— При условии, что будет доказана эффективность, можно говорить о применении подобного фитопрепарата при борьбе с вирусом. В отличие от химических препаратов, у растительного определенно будет меньше побочных эффектов, — отметил ученый.

Вместе с тем он подчеркнул, что принимать экстракт полыни в целях профилактики заболевания определенно нельзя. По словам Абизова, у этого средства есть свои противопоказания, как и у любого другого лекарства.

— Этот экстракт использовали в качестве средства для повышения аппетита. Поэтому, если переборщить с его дозировкой, можно получить проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. К примеру, заязвления, — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас в России как противовирусный фитопрепарат используется средство, которое содержит экстракт листьев облепихи, передает «Радио 1».

Датские и немецкие ученые пришли к выводу, что вещества в составе полыни могут бороться с коронавирусом непосредственно после заражения организма.

В свою очередь врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что ученые нашли уже множество веществ, подавляющих коронавирус, но только на уровне лабораторных исследований. На деле — вред от применения таких препаратов превосходит пользу. По словам специалиста, главная проблема заключается в выборе дозировки того или иного компонента.