Мужчина попал в больницу с ножевым ранением живота после конфликта на юге Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 42 Карта всех событий

Сотрудники МВД задержали мужчину, который нанес резаную рану живота москвичу в парке на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 21 июля.

Инцидент произошел в парке «Братеевская набережная» около дома 42 на улице Борисовские Пруды. Во время внезапно возникшей ссоры злоумышленник нанес потерпевшему удар в живот неустановленным предметом и скрылся.

Позже мужчину доставили в одну из столичных больниц с резаной раной живота. В этот же день инициатора ссоры задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в столичном торговом центре 21 июля. Между женщиной и сотрудницей центра возник конфликт, в ходе которого посетительница напала на продавщицу и ударила ее ножом в живот.

После этого она скрылась. Приехавшая скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Через несколько часов полицейские задержали злоумышленницу по месту ее жительства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».