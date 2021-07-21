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Разыскивается мужчина, устроивший гонки на электросамокате с ребенком в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Разыскивается мужчина, устроивший гонки на электросамокате с ребенком в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который посадил ребенка на электросамокат и устроил опасный заезд. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 21 июля.

Правоохранительные органы ищут мужчину, который вместе с ребенком передвигается на электросамокате по дорогам со скоростью более 50 километров в час.

По словам представителя ведомства, мужчина был замечен на Волжском бульваре и улице Юных Ленинцев на юго-востоке города.

Видео: Прокуратура Москвы

Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований, подчеркнула Нефедова.

21 июля сообщалось, что маленький мальчик пострадал в ДТП на северо-западе столицы. Пострадавший ребенок переходил через дорогу возле дома № 41 на Пятницкой улице вместе с мамой. Он ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот момент его сбил водитель на автомобиле Daewoo Nexia.

Пятилетнего мальчика госпитализировали. Ему предварительно диагностировали ушибы мягких тканей.

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