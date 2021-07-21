Московские онкологи настоятельно порекомендовали пациентам сделать прививку от COVID-19

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Наличие онкологических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Столичные врачи рекомендуют привиться людям с такими недугами. Об этом в среду, 21 июля, сообщил департамент здравоохранения столицы.

— Специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологическими заболеваниями. В разработке рекомендаций приняли участие руководители и врачи-онкологи якорных онкологических центров Москвы: Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова, Городской онкологической больницы № 62, клинических больниц № 40, имени С. П. Боткина и имени Д. Д. Плетнева, Городской клинической онкологической больницы № 1, — говорится в сообщении.

Онкологи считают наличие прививки критически важным для здоровья их пациентов, потому что они находятся в группе риска, у представителей которой развиваются тяжелые последствия на фоне COVID-19. Вакцина сможет защитить от этого.

Помимо этого, они настоятельно рекомендуют и врачам, контактирующим с онкологическими больными, сделать прививку.

При вакцинации необходимо учитывать индивидуальные особенности пациентов.

— Например, если пациенту назначено введение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения, как правило, за 1–2 недели. При планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за 2 недели, либо при полном восстановлении пациента после оперативного вмешательства. Стоит отметить, что вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через 2–6 месяцев, — пояснили в ведомстве.

После прививки снижается риск возникновения COVID-19 и тяжелых осложнений. Рекомендации доведены до всех городских специалистов-онкологов амбулаторного и стационарного звена и врачей городских поликлиник, отмечает ведомство.