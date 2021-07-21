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Москвич лишился более 320 тысяч рублей, предоставив мошеннице информацию о карте

Иван Юминов

Происшествия
Москвич лишился более 320 тысяч рублей, предоставив мошеннице информацию о карте
Фото: Moscow-live

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как москвич лишился 324,7 тысячи рублей в результате мошенничества. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 21 июля.

Неизвестная позвонила потерпевшему вечером 19 июля и представилась сотрудником службы безопасности банка. Она предложила ему отменить якобы несанкционированные покупки в магазинах и с этой целью попросила реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений.

Мужчина поверил и сообщил все необходимые данные. После этого мошенница совершила несколько транзакций в счет оплаты товара в магазине на 324,7 тысячи рублей, добавили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

21 июля сообщалось, что полицейские задержали в столице интернет-мошенника, подозреваемого в хищении более 600 тысяч рублей. Он открыл магазин по продаже мобильных телефонов и другой техники известного бренда по заниженным ценам. Мошенник также предоставлял клиентам возможность приобрести товары со скидкой по предоплате, а также предлагал заключить договор о партнерстве и продавать купленные гаджеты.

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