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Автомобиль полностью сгорел на Звенигородском шоссе

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль полностью сгорел на Звенигородском шоссе
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на западе города. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ в среду, 21 июля.

Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. По словам представителя ведомства, водитель успел покинуть машину. На место возгорания были направлены пожарные, в том числе сотрудники ГКУ «ПСЦ».

Спасатели быстро устранили горение, в результате чего удалось обойтись без пострадавших.

Одна полоса движения в сторону области перекрыта, отмечается в Telegram-канале департамента.

Похожий случай произошел в конце июня в подмосковном Дзержинском. Тогда столкнулись два автомобиля на улице Энергетиков. В результате случившегося одна машина полностью сгорела. Два человека пострадали.

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