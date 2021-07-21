Автомобиль полностью сгорел на Звенигородском шоссе
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на западе города. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ в среду, 21 июля.
Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. По словам представителя ведомства, водитель успел покинуть машину. На место возгорания были направлены пожарные, в том числе сотрудники ГКУ «ПСЦ».
Спасатели быстро устранили горение, в результате чего удалось обойтись без пострадавших.
Одна полоса движения в сторону области перекрыта, отмечается в Telegram-канале департамента.
Похожий случай произошел в конце июня в подмосковном Дзержинском. Тогда столкнулись два автомобиля на улице Энергетиков. В результате случившегося одна машина полностью сгорела. Два человека пострадали.