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ГИБДД ищет мужчину, который гонял с ребенком на электросамокате в Москве

Иван Юминов

Происшествия
ГИБДД ищет мужчину, который гонял с ребенком на электросамокате в Москве
Фото: Pixabay / klimkin
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Мужчина, ехавший на электросамокате с ребенком на большой скорости, может быть привлечен к административной ответственности. ГИБДД проводит проверку по данному факту. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 21 июля.

— По факту опубликованного в интернете видеоролика, на котором мужчина перевозит ребенка на неустановленном средстве индивидуальной мобильности, сотрудниками Госавтоинспекции инициирована проверка, — рассказали в ведомстве.

Видео: Прокуратура Москвы

Москвича привлекут к административной ответственности, если его личность будет установлена, отмечается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

21 июля сообщалось, что мужчина передвигался на электросамокате по дорогам со скоростью более 50 километров в час.

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