Юрист рассказал, что грозит за публикацию чужих интимных фото

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Уголовные дела в связи с распространением чужих приватных фотографий стали все чаще возбуждать в России. Отельного закона для подобных случаев не предусмотрено, однако публикации могут одновременно нарушать несколько правовых актов. Причем выложить анонимно чужие фото тоже не выйдет, так как эксперты всегда могут определить автора публикации.

За распространение интимных фотографий, принадлежащих другому человеку, предусмотрено наказание согласно статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Человек рискует получить судимость даже в том случае, если в его телефоне оказались пикантные фотографии, которые он просто переслал.

Под статьей могут оказаться и пары, которые разошлись. Если один из них в качестве мести захочет разослать фото или шантажировать бывшего партнера тем, что сделает это, то ему грозит наказание. Еще одна категория – это подростки, рассылающие интимные фото ровесников, отмечает телеканал 360.

Как рассказал управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко, рассылка фото, на которых кто-либо изображен в стиле ню, может попадать под уголовную ответственность по нескольким причинам: за разглашение тайны частной жизни, за нарушение тайны переписки.

— Если речь идет о разглашении тайны переписки, то человек должен иметь какой-то доступ к ней. Взломать сервер или быть сотрудником связи. А в случае с нарушением тайны частной жизниподсудимый может быть любым человеком, — уточнил все нюансы Федор Кравченко.

При этом бывают случаи, когда закон бессилен. Если бывшие возлюбленные сами делают фото интимного характера, а потом выкладывают изображения своих вторых половинок в сети, чтобы отомстить. Также, когда человек дает согласие на фото в стиле ню, защитить его потом практически не возможно.