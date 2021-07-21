Мосприрода открыла «Экологическую беседку»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода 21 июля открыла на территории природно-исторического парка «Москворецкий» новый проект «Экологическая беседка». Здесь до конца лета пройдут бесплатные занятия, где специалисты расскажут об уязвимых видах флоры и фауны, о необходимости внимательного и бережного отношения к природе столицы.

Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению экологичных сувениров из вторсырья.

В среду, 28 июля, занятие «Насекомые и их значение в разных экосистемах» познакомит с миром насекомых, их значением в окружающей среде и жизни человека. Закрепить полученные знания можно на мастер-классе «Стрекоза».

Через неделю, 4 августа, занятие «Сойка — птица леса» расскажет о полезной представительнице орнитофауны лесов, ее особенностях и огромном значении в возобновлении дубрав. В завершение состоится мастер-класс «Экоручка» по изготовлению ручки из вторсырья.

11 августа взрослые и дети смогут посетить занятие «Пчелы и мед». На мастер-классе «Дары леса» участники будут декорировать деревянную ложку орнаментом точечной росписи.

В среду, 18 августа, пройдет занятие «Плодовые деревья ПИП «Москворецкий», которое познакомит с плодовыми деревьями, произрастающими на территории Москвы. Завершится занятие мастер-классом «Яблочко» по изготовлению декоративной подставки под горячее.

На заключительном занятии «Мир под Микроскопом. Грибы» 25 августа участники узнают о значении невидимых вооруженным глазом грибов в природе и в жизни человека. Тематический мастер-класс «Грибное лукошко» научит изготавливать оригинальный декор для дома.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.