Клинический психолог объяснил, почему оптимисты легче переносят коронавирус

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Клинический психолог Михаил Хорс объяснил, почему позитивно настроенным людям удается легче перенести коронавирусную инфекцию.

По его мнению, это связано с гормоном кортизолом, который активно вырабатывается, когда человек испытывает негативные эмоции. Избыток данного гормона негативно сказывается на работе систем организма. Ограничивается пропускная способность цепочек нервных клеток. Кортизол становится причиной затруднения прохождения по ним электрических импульсов, в том числе и тех, что заставляют организм вырабатывать антитела.

— Оптимистам, действительно, легче переносить заболевание. Когда человек находится в расстройстве чувств, у него вырабатывается кортизол. Он сказывается на сне, переработке глюкозы в печени и многом другом, — подчеркнул Михаил Хорс.

В результате по его словам, организму трудно функционировать и еще бороться с вирусом. Как объяснил психолог, к каждому органу ведет цепочка нервных клеток, представляющая собой некие проводки, по которым идут электрические импульсы. Если в организме такой проводок выбивается с помощью сенсорных импульсов: страха, тревоги, обиды, — то все остальные импульсы уходят на дальний план. По мнению Михаила Хорса, эмоциональное состояние пациента во время заболевания играет очень важную роль, отмечает Nation News.