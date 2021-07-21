Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Клинический психолог объяснил, почему оптимисты легче переносят коронавирус

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Клинический психолог объяснил, почему оптимисты легче переносят коронавирус
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Клинический психолог Михаил Хорс объяснил, почему позитивно настроенным людям удается легче перенести коронавирусную инфекцию.

По его мнению, это связано с гормоном кортизолом, который активно вырабатывается, когда человек испытывает негативные эмоции. Избыток данного гормона негативно сказывается на работе систем организма. Ограничивается пропускная способность цепочек нервных клеток. Кортизол становится причиной затруднения прохождения по ним электрических импульсов, в том числе и тех, что заставляют организм вырабатывать антитела.

— Оптимистам, действительно, легче переносить заболевание. Когда человек находится в расстройстве чувств, у него вырабатывается кортизол. Он сказывается на сне, переработке глюкозы в печени и многом другом, — подчеркнул Михаил Хорс.

В результате по его словам, организму трудно функционировать и еще бороться с вирусом. Как объяснил психолог, к каждому органу ведет цепочка нервных клеток, представляющая собой некие проводки, по которым идут электрические импульсы. Если в организме такой проводок выбивается с помощью сенсорных импульсов: страха, тревоги, обиды, — то все остальные импульсы уходят на дальний план. По мнению Михаила Хорса, эмоциональное состояние пациента во время заболевания играет очень важную роль, отмечает Nation News.

Читайте также:
коронавирусздоровьехорошее настроение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте