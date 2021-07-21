Бесплатные кинопоказы ко Дню ВМФ России пройдут в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 25 июля приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатные кинопоказы ко Дню ВМФ.

Зрители смогут в онлайн и оффлайн-форматах увидеть фильмы о героях и создателях российского Военно-морского флота.

В онлайн-кинотеатре «Поклонка» покажут три историко-биографические документальные ленты: «Адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич», «Александр Маринеско» и «Крылатые корабли Бериева».

Первая лента посвящена судьбе Героя Советского Союза, адмирала флота, Главкома ВМФ СССР Владимира Чернавина. Зрители узнают об опасных походах, сложных погружениях, длительных плаваниях подо льдом, тестировании нового оборудования и выполнении сверхсложных задач в условиях холодной войны.

Фильм «Александр Маринеско» снят на основе подлинных документов о жизни прославленного подводника, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Александра Ивановича Маринеско. Лента «Крылатые корабли Бериева» расскажет о советском авиаконструкторе гидросамолетов Георгии Михайловиче Бериеве.

Кроме того, в кинозале «Конев» Музея Победы состоится показ документальной картины «Об истории создания авианосного флота России…или мы еще вернемся». Фильм расскажет о зарождении идеи строительства авианосца, о первых проектах начала ХХ века, об энтузиастах, сделавших первые шаги в этом направлении, и о сложностях в реализации смелых идей.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.