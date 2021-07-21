«Вред больше пользы»: иммунолог рассказал, какими средствами опасно лечить COVID-19

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Подавляющие коронавирус в лабораторных условиях вещества могут оказывать негативный эффект на организм человека, так как препарат придется вводить в большой экспериментальной дозировке. Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, ученые нашли уже множество веществ, подавляющих коронавирус на уровне лабораторных исследований, но вред от применения таких препаратов превосходит пользу. Главная проблема заключается в выборе дозировки того или иного компонента, объяснил Крючков.

— Вполне возможно, что немецкие ученые нашли новые вещества, подавляющие коронавирус в пробирке. Подобных на моей памяти уже несколько сотен. Но это вовсе не означает, что из них можно приготовить лекарственный препарат. Мы должны говорить о безопасности препарата для разных органов и систем, — пояснил иммунолог.

Он уточнил, что эффективность вещества можно будет зафиксировать только при его достаточной концентрации в местах размножения вируса. Повышенная дозировка, необходимая для качественной борьбы с COVID-19, может быть губительна для организма, рассказал собеседник «ВМ».

— Препарат распределяется в органах и тканях неравномерно. Чтобы достигнуть нужной концентрации, требуется ввести лошадиную дозу. Лекарства не проходят именно по причине безопасности, из-за невозможности введения таких огромных доз, — сообщил Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что компоненты разработок могут действовать только в определенный момент болезни, поэтому сложно угадать, когда вводить препарат. По этой причине сложно из новых веществ против коронавируса сложить полноценный действующий препарат.

— Тот же гидроксихлорохин очень популярен в пробирке, а в клинических исследованиях — ноль. Есть побочные эффекты: вред организму больше пользы, — поделился эксперт.

Как правило, такие открытия остаются на уровне лабораторных исследований. Инвесторы просчитывают все риски от применения препарата и понимают, что вероятность успеха невысока, заключил Крючков.

Он также перечислил самые тяжелые последствия COVID-19. По его словам, к ним относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы и микротромбозы. При этом ученый уточнил, что крупные тромбозы врачи могут выявить, а микро — нет.